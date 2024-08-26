Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо реал 1861 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентимо реал
- Год 1861
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1861 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 90 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Дата 29 октября 2015
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
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Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
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Где продать?
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