Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1843 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3774 oz) 11,739 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1843
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1843 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88301 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2000 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
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Продавец Schulman
Дата 21 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
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