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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1843 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1843 B CC
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
80 реалов 1843 M CL
Средняя цена 390 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
80 реалов 1843 S RD
Средняя цена 360 $
Продажи
0 30

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 реалов 1843 M CL
Средняя цена 540 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
10 реалов 1843 S RD
Средняя цена 340 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
4 реала 1843 S RD
Средняя цена 120 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 реала 1843 B CC
Средняя цена 350 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
6 куарто 1843 Каталония
Средняя цена 55 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
3 куарто 1843 Каталония
Средняя цена 60 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
8 мараведи 1843 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 60 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
8 мараведи 1843 Номинал на аверсе
Средняя цена 45 $
Продажи
1 101
Аверс
Реверс
4 мараведи 1843
Средняя цена 65 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 мараведи 1843
Средняя цена 40 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1 мараведи 1843 J
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 12
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