Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1843 года Ja "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1843
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1843 года "Номинал на аверсе" со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 190 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 17 октября 2022
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Дата 20 сентября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Дата 20 января 2021
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Дата 18 октября 2019
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность XF
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Где продать?
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