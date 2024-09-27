Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1843 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1843
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1843 года со знаком S RD. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88702 проданному на аукционе Cayón Subastas за 800 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
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- HERVERA (4)
- Soler y Llach (5)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Дата 22 апреля 2015
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
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Дата 9 июля 2014
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
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Где продать?
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