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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1843 года S RD (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1843 года S RD - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1843 года S RD - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1843
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1843 года со знаком S RD. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88702 проданному на аукционе Cayón Subastas за 800 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (15)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (4)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (4)
  • Soler y Llach (5)
Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 382 EUR
Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе HERVERA - July 10, 2014
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Soler y Llach - July 9, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 9 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1843 S RD на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 80 реалов 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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