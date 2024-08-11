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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

6 куарто 1843 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 6 куарто 1843 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 6 куарто 1843 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 14 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 6 куарто
  • Год 1843
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1843 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 14164 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 22 сентября 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1843 "Каталония" на аукционе Cayón - December 5, 2019
Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 куарто 1843 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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