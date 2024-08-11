Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1843 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 6 куарто
- Год 1843
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1843 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 14164 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 22 сентября 2005.
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