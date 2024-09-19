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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1843 года B CC (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1843 года B CC - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1843 года B CC - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1843
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1843 года со знаком B CC. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3500 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
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  • ibercoin (1)
Испания 80 реалов 1843 B CC на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1944 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Испания 80 реалов 1843 B CC на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
1415 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Испания 80 реалов 1843 B CC на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 B CC на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1843 B CC на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 B CC на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 B CC на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 80 реалов 1843 B CC на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 B CC на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 B CC на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 B CC на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 B CC на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1843 B CC на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 80 реалов 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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