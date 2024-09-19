Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1843 года B CC (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1843
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1843 года со знаком B CC. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3500 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
1415 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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