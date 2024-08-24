Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1860 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1860
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1860 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3933 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 340 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2014.
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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