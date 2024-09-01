Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1855 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1855 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Bertolami
Дата 20 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность PROOF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Где продать?
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