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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1855 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 10 реалов 1855 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 реалов 1855 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1855
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1855 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Испания 10 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 10 реалов 1855 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1855 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1855 на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 реалов 1855 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 10 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1855 на аукционе Bertolami - January 20, 2018
Продавец Bertolami
Дата 20 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 реалов 1855 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Испания 10 реалов 1855 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Испания 10 реалов 1855 на аукционе Busso Peus - July 8, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 8 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Испания 10 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Испания 10 реалов 1855 на аукционе HERVERA - July 10, 2014
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1855 на аукционе Soler y Llach - July 9, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 9 июля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1855 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1855 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1855 на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1855 на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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