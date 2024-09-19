Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1855 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 реалов 1855 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 560 $
Продажи
0 192
Аверс
Реверс
100 реалов 1855 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 480 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
100 реалов 1855 Семиконечные звёзды
Средняя цена 520 $
Продажи
0 291
Аверс
Реверс
100 реалов 1855
Средняя цена 38000 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1855 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 120 $
Продажи
0 325
Аверс
Реверс
20 реалов 1855 Семиконечные звёзды
Средняя цена 120 $
Продажи
0 201
Аверс
Реверс
20 реалов 1855 Шестиконечные звёзды
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 реалов 1855 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 470 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
10 реалов 1855 Семиконечные звёзды
Средняя цена 130 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
10 реалов 1855 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 170 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
4 реала 1855 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 380 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
4 реала 1855 Семиконечные звёзды
Средняя цена 180 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
4 реала 1855 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 230 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 реала 1855 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 160 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 реала 1855 Семиконечные звёзды
Средняя цена 120 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 реала 1855 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 140 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 реал 1855 Семиконечные звёзды
Средняя цена 130 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
1 реал 1855 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 55 $
Продажи
0 50

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1855 Ba Номинал на аверсе
Средняя цена 90 $
Продажи
0 136
Аверс
Реверс
8 мараведи 1855 Ba Номинал на аверсе Пьедфорт
Средняя цена 270 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 мараведи 1855 Ba
Средняя цена 70 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
25 сентимо реал 1855
Средняя цена 60 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
10 сентимо реал 1855
Средняя цена 55 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
5 сентимо реал 1855
Средняя цена 45 $
Продажи
0 81
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск