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Испания
1855
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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Испания
1855
Монеты Испании 1855 года
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Золотые монеты
100 реалов 1855
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
560 $
Продажи
0
192
100 реалов 1855
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
480 $
Продажи
0
93
100 реалов 1855
Семиконечные звёзды
Средняя цена
520 $
Продажи
0
291
100 реалов 1855
Средняя цена
38000 $
Продажи
0
1
Серебряные монеты
20 реалов 1855
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
120 $
Продажи
0
325
20 реалов 1855
Семиконечные звёзды
Средняя цена
120 $
Продажи
0
201
20 реалов 1855
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
—
Продажи
0
1
10 реалов 1855
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
470 $
Продажи
0
27
10 реалов 1855
Семиконечные звёзды
Средняя цена
130 $
Продажи
0
33
10 реалов 1855
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
170 $
Продажи
0
63
4 реала 1855
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
380 $
Продажи
0
15
4 реала 1855
Семиконечные звёзды
Средняя цена
180 $
Продажи
0
12
4 реала 1855
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
230 $
Продажи
0
17
2 реала 1855
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
160 $
Продажи
0
20
2 реала 1855
Семиконечные звёзды
Средняя цена
120 $
Продажи
0
10
2 реала 1855
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
140 $
Продажи
0
12
1 реал 1855
Семиконечные звёзды
Средняя цена
130 $
Продажи
0
77
1 реал 1855
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
55 $
Продажи
0
50
Медные монеты
8 мараведи 1855 Ba Номинал на аверсе
Средняя цена
90 $
Продажи
0
136
8 мараведи 1855 Ba Номинал на аверсе
Пьедфорт
Средняя цена
270 $
Продажи
0
1
4 мараведи 1855 Ba
Средняя цена
70 $
Продажи
0
72
25 сентимо реал 1855
Средняя цена
60 $
Продажи
0
70
10 сентимо реал 1855
Средняя цена
55 $
Продажи
0
40
5 сентимо реал 1855
Средняя цена
45 $
Продажи
0
81
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Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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