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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1855 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 1 реал 1855 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 реал 1855 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 реал
  • Год 1855
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1855 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
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  • Cayón (4)
  • CoinsNB (2)
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  • HERVERA (4)
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  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 1 реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 1 реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1 реал 1855 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1855 на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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