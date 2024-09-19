Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1855 года "Тип 1851-1855". Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (192) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1855 года. Восьмиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 61566 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.
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Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 10 мая 2024
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Дата 15 ноября 2023
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Дата 18 октября 2022
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