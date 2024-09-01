Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1855 года "Тип 1851-1855". Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1855 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88394 проданному на аукционе Cayón Subastas за 600 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Дата 23 марта 2024
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Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 5 июля 2023
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Дата 26 августа 2022
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