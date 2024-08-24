Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1855 года "Тип 1851-1855". Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (291) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1855 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34290 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1150 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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