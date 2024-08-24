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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1855 года "Тип 1851-1855". Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 100 реалов 1855 года "Тип 1851-1855" Семиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1855 года "Тип 1851-1855" Семиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1855
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (291) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1855 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34290 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1150 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Испания 100 реалов 1855 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Испания 100 реалов 1855 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 100 реалов 1855 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 реалов 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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