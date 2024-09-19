Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1855 года "Тип 1855-1864". Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1855 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе ibercoin за 100 EUR. Торги состоялись 25 июня 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Soler y Llach (1)
Где продать?
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