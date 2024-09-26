Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1855 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 4 реала 1855 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1855 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1855
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1855 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88649 проданному на аукционе Cayón Subastas за 500 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (4)
  • Goldberg (1)
  • ibercoin (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 4 реала 1855 на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1855 на аукционе Goldberg - June 15, 2021
Испания 4 реала 1855 на аукционе Goldberg - June 15, 2021
Продавец Goldberg
Дата 15 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Испания 4 реала 1855 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Cayón - November 26, 2015
Продавец Cayón
Дата 26 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе ibercoin - September 26, 2012
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 реала 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1855 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 4 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск