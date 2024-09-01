Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1855 года Ba (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1855 года со знаком Ba. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 270 EUR. Торги состоялись 6 июля 2008.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
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Дата 18 апреля 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
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Дата 13 сентября 2022
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Продавец ibercoin
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Дата 8 июля 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Дата 20 января 2021
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