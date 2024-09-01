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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1855 года Ba (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 мараведи 1855 года Ba - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 мараведи 1855 года Ba - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1855
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1855 года со знаком Ba. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 270 EUR. Торги состоялись 6 июля 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (29)
  • Bertolami (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (11)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (11)
  • ibercoin (2)
  • Jesús Vico (2)
  • Soler y Llach (12)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность F
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Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Soler y Llach - March 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
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Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Aureo & Calicó - February 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1855 Ba на аукционе Cayón - December 27, 2019
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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