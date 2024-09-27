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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1855 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 2 реала 1855 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 реала 1855 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 реала
  • Год 1855
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1855 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 2 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 2 реала 1855 на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1855 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1855 на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1855 на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1855 на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1855 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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