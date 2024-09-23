Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1855 года Ba "Номинал на аверсе". Пьедфорт (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Пьедфорт
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1855 года "Номинал на аверсе" со знаком Ba. Пьедфорт. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.
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