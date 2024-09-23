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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1855 года Ba "Номинал на аверсе". Пьедфорт (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Пьедфорт

Аверс монеты - 8 мараведи 1855 года Ba "Номинал на аверсе" Пьедфорт - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1855 года Ba "Номинал на аверсе" Пьедфорт - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1855
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1855 года "Номинал на аверсе" со знаком Ba. Пьедфорт. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.

Сохранность
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Испания 8 мараведи 1855 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1855 "Номинал на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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