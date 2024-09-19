Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1855 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1855 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 24 января 2019.
Сохранность
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- Cayón (1)
- HERVERA (1)
- London Coins (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность AU
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
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Где продать?
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