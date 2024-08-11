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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо реал 1855 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 5 сентимо реал 1855 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 5 сентимо реал 1855 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 5 сентимо реал
  • Год 1855
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1855 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1606 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 171 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.

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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - July 8, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 сентимо реал 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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