Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо реал 1855 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо реал
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1855 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1606 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 171 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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