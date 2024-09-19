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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1855 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 100 реалов 1855 года - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1855 года - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1855
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1855 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 34000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
Испания 100 реалов 1855 на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 реалов 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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