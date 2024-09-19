Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1855 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1855 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 34000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.
Сохранность
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Где продать?
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