Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1855 года "Тип 1847-1855". Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (201) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1855 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 31621 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
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Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
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Дата 24 февраля 2023
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Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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