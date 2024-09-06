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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо реал 1855 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 25 сентимо реал 1855 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 25 сентимо реал 1855 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 25 сентимо реал
  • Год 1855
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1855 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 4346 проданному на аукционе Cayón Subastas за 600 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе ibercoin - April 7, 2020
Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1855 на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо реал 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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