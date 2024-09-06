Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо реал 1855 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 25 сентимо реал
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1855 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 4346 проданному на аукционе Cayón Subastas за 600 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
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