Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1855 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 4 реала 1855 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1855 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1855
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1855 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Bertolami (1)
  • Cayón (3)
  • Heritage (1)
  • ibercoin (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
3024 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Испания 4 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 4 реала 1855 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Bertolami - February 25, 2018
Продавец Bertolami
Дата 25 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Cayón - June 9, 2015
Продавец Cayón
Дата 9 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Испания 4 реала 1855 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1855 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 реала 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1855 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 4 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск