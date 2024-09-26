Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1855 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1855 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
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Дата 1 февраля 2023
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 24 апреля 2018
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Дата 25 февраля 2018
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Дата 10 ноября 2016
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 29 октября 2015
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Дата 26 июня 2013
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Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS61 NGC
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Дата 15 сентября 2011
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