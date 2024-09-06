Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1855 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1855 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1205 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность AU
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Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
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Дата 18 декабря 2018
Сохранность UNC
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Дата 17 декабря 2018
Сохранность AU
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Дата 10 ноября 2016
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Дата 28 апреля 2016
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Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
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Дата 12 марта 2013
Сохранность F
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Дата 15 сентября 2011
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