Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1855 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1855
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1855 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 33308 проданному на аукционе Heritage Auctions за 564 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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