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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1855 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 1 реал 1855 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 реал 1855 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 реал
  • Год 1855
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1855 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 33308 проданному на аукционе Heritage Auctions за 564 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 1 реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Испания 1 реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Stack's - September 14, 2023
Испания 1 реал 1855 на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 1 реал 1855 на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Stack's - October 14, 2021
Испания 1 реал 1855 на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Goldberg - June 15, 2021
Испания 1 реал 1855 на аукционе Goldberg - June 15, 2021
Продавец Goldberg
Дата 15 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1855 на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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