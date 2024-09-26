Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1859 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1859
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1859 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 6 июля 2016.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
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Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность PROOF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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