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Испания
1859
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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Испания
1859
Монеты Испании 1859 года
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Медь
Золотые монеты
100 реалов 1859
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
580 $
Продажи
0
310
100 реалов 1859
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
520 $
Продажи
0
76
100 реалов 1859
Семиконечные звёзды
Средняя цена
560 $
Продажи
0
122
Серебряные монеты
20 реалов 1859
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
350 $
Продажи
1
122
20 реалов 1859
Семиконечные звёзды
Средняя цена
510 $
Продажи
0
25
20 реалов 1859
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
7
10 реалов 1859
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
140 $
Продажи
0
36
10 реалов 1859
Семиконечные звёзды
Средняя цена
310 $
Продажи
0
14
4 реала 1859
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
120 $
Продажи
0
41
4 реала 1859
Семиконечные звёзды
Средняя цена
100 $
Продажи
0
12
4 реала 1859
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
65 $
Продажи
0
15
2 реала 1859
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
100 $
Продажи
1
79
2 реала 1859
Семиконечные звёзды
Средняя цена
190 $
Продажи
0
7
1 реал 1859
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
70 $
Продажи
0
265
1 реал 1859
Семиконечные звёзды
Средняя цена
90 $
Продажи
0
30
1 реал 1859
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
60 $
Продажи
0
18
Медные монеты
25 сентимо реал 1859
Средняя цена
60 $
Продажи
1
71
10 сентимо реал 1859
Средняя цена
60 $
Продажи
0
119
5 сентимо реал 1859
Средняя цена
65 $
Продажи
0
230
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Зактрыть
Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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