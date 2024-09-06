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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1859 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 реалов 1859 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 580 $
Продажи
0 310
Аверс
Реверс
100 реалов 1859 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 520 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
100 реалов 1859 Семиконечные звёзды
Средняя цена 560 $
Продажи
0 122

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1859 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 350 $
Продажи
1 122
Аверс
Реверс
20 реалов 1859 Семиконечные звёзды
Средняя цена 510 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
20 реалов 1859 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 реалов 1859 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 140 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
10 реалов 1859 Семиконечные звёзды
Средняя цена 310 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
4 реала 1859 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 120 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
4 реала 1859 Семиконечные звёзды
Средняя цена 100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
4 реала 1859 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 65 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 реала 1859 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 100 $
Продажи
1 79
Аверс
Реверс
2 реала 1859 Семиконечные звёзды
Средняя цена 190 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 реал 1859 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 70 $
Продажи
0 265
Аверс
Реверс
1 реал 1859 Семиконечные звёзды
Средняя цена 90 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 реал 1859 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 60 $
Продажи
0 18

Медные монеты

Аверс
Реверс
25 сентимо реал 1859
Средняя цена 60 $
Продажи
1 71
Аверс
Реверс
10 сентимо реал 1859
Средняя цена 60 $
Продажи
0 119
Аверс
Реверс
5 сентимо реал 1859
Средняя цена 65 $
Продажи
0 230
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