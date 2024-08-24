Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1859 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1859
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1859 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88123 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3150 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (1)
- ibercoin (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
2068 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 реалов 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск