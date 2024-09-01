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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо реал 1859 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 сентимо реал 1859 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 сентимо реал 1859 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 сентимо реал
  • Год 1859
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1859 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 35056 проданному на аукционе Heritage Auctions за 382 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Испания 10 сентимо реал 1859 на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 сентимо реал 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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