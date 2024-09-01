Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо реал 1859 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентимо реал
- Год 1859
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1859 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 35056 проданному на аукционе Heritage Auctions за 382 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 14 февраля 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 30 ноября 2023
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Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
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Сохранность MS64 RB NGC
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Дата 18 апреля 2023
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Дата 17 октября 2022
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Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
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Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
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Дата 6 июля 2022
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Дата 26 апреля 2022
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