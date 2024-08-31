Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1859 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1859
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (310) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1859 года. Восьмиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34255 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 17 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
519 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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