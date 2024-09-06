Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1859 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1859
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1859 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 506 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
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Дата 6 сентября 2023
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Дата 1 февраля 2023
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Дата 16 марта 2022
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Дата 28 октября 2021
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Дата 12 февраля 2020
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Дата 30 января 2019
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Дата 24 января 2019
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Дата 24 апреля 2018
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Дата 18 октября 2016
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 16 марта 2016
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Дата 7 июля 2015
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Дата 28 мая 2014
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Где продать?
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