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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1859 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 2 реала 1859 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 реала 1859 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 реала
  • Год 1859
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1859 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 реала 1859 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Испания 2 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 2 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1859 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1859 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1859 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1859 на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1859 на аукционе Silicua Coins - March 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1859 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1859 на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1859 на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1859 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1859 на аукционе Cayón - July 27, 2020
Продавец Cayón
Дата 27 июля 2020
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1859 на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность AU
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Испания 2 реала 1859 на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1859 на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 2 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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