Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1859 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1859
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1859 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Дата 18 января 2024
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Дата 1 февраля 2023
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Дата 20 сентября 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 19 сентября 2021
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Дата 27 августа 2021
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Дата 21 октября 2019
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Дата 17 октября 2019
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Дата 1 марта 2019
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