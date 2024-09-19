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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1859 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 4 реала 1859 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1859 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1859
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1859 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (4)
  • ibercoin (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 4 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность F
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 4 реала 1859 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 4 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1859 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1859 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1859 на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1859 на аукционе Cayón - October 30, 2015
Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1859 на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1859 на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1859 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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