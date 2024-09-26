Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1859 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 1 реал 1859 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 реал 1859 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 реал
  • Год 1859
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (265) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1859 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (47)
  • Bertolami (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (19)
  • Heritage (4)
  • Heritage Eur (1)
  • Herrero (3)
  • HERVERA (44)
  • ibercoin (39)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Silicua Coins (8)
  • Soler y Llach (52)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (37)
  • V. GADOURY (1)
Испания 1 реал 1859 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1 реал 1859 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 1 реал 1859 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1859 на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 реал 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1859 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 1 реал Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск