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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо реал 1859 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 5 сентимо реал 1859 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 5 сентимо реал 1859 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 5 сентимо реал
  • Год 1859
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (230)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1859 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 899 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 145 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1859 на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 сентимо реал 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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