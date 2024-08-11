Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо реал 1859 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо реал
- Год 1859
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (230)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1859 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 899 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 145 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Где продать?
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