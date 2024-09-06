Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1859 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1859
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1859 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Maison Palombo за 2000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
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Сохранность XF
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Дата 24 сентября 2023
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Сохранность UNC
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Дата 27 апреля 2023
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Дата 27 апреля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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