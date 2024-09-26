Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1859 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1859
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1859 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (7)
- Cayón (2)
- HERVERA (1)
- ibercoin (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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