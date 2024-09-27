Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1860 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1860
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1860 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1169 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
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- UBS (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 9 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 28 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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