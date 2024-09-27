Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1860 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 10 реалов 1860 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 реалов 1860 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1860
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1860 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1169 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (5)
  • Jesús Vico (1)
  • Nomisma (1)
  • Soler y Llach (6)
  • Tauler & Fau (2)
  • UBS (1)
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Nomisma - December 18, 2021
Продавец Nomisma
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1860 на аукционе HERVERA - July 10, 2014
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Soler y Llach - July 9, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 9 июля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1860 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1860 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Jesús Vico - February 28, 2013
Продавец Jesús Vico
Дата 28 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1860 на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1860 на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1860 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 реалов 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1860 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 10 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск