Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1854 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1854
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1854 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 500 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Дата 18 января 2024
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 30 мая 2022
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Дата 21 апреля 2022
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Дата 28 апреля 2021
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Дата 18 марта 2021
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Дата 20 января 2021
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Дата 16 декабря 2019
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Дата 23 мая 2019
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Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
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Дата 24 января 2019
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Дата 3 декабря 2018
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 23 февраля 2018
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Дата 22 февраля 2018
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