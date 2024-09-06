Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1864 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1864
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1864 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 28691 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
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Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Дата 24 октября 2023
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