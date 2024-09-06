Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1864 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 10 реалов 1864 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 реалов 1864 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1864
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1864 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 28691 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Aureo & Calicó (26)
  • Cayón (9)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Heritage (5)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (16)
  • ibercoin (9)
  • Jesús Vico (1)
  • Künker (1)
  • Numimarket (1)
  • Rauch (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (20)
  • Tauler & Fau (10)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Испания 10 реалов 1864 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Heritage - July 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Silicua Coins - April 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - February 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 реалов 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1864 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 10 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск