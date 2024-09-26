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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1864 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 реалов 1864 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 500 $
Продажи
0 482
Аверс
Реверс
100 реалов 1864 Семиконечные звёзды
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
40 реалов 1864 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 270 $
Продажи
1 299
Аверс
Реверс
40 реалов 1864 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
40 реалов 1864 Семиконечные звёзды
Средняя цена 530 $
Продажи
0 27

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1864 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 190 $
Продажи
0 165
Аверс
Реверс
10 реалов 1864 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 120 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
10 реалов 1864 Семиконечные звёзды
Средняя цена 360 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
4 реала 1864 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 140 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
4 реала 1864 Семиконечные звёзды
Средняя цена 85 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
4 реала 1864 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 270 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 реала 1864 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 310 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 реала 1864 Семиконечные звёзды
Средняя цена 170 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 реал 1864 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 60 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 реал 1864 Семиконечные звёзды
Средняя цена 130 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
40 сентимо эскудо 1864 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 70 $
Продажи
0 85

Медные монеты

Аверс
Реверс
25 сентимо реал 1864
Средняя цена 55 $
Продажи
1 141
Аверс
Реверс
25 сентимо реал 1864 Ba
Средняя цена 85 $
Продажи
0 203
Аверс
Реверс
10 сентимо реал 1864
Средняя цена 50 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
5 сентимо реал 1864
Средняя цена 65 $
Продажи
0 68
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