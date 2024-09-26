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Испания
1864
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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Испания
1864
Монеты Испании 1864 года
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Золотые монеты
100 реалов 1864
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
500 $
Продажи
0
482
100 реалов 1864
Семиконечные звёзды
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
22
40 реалов 1864
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
270 $
Продажи
1
299
40 реалов 1864
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
3600 $
Продажи
0
13
40 реалов 1864
Семиконечные звёзды
Средняя цена
530 $
Продажи
0
27
Серебряные монеты
20 реалов 1864
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
190 $
Продажи
0
165
10 реалов 1864
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
120 $
Продажи
0
105
10 реалов 1864
Семиконечные звёзды
Средняя цена
360 $
Продажи
0
7
4 реала 1864
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
140 $
Продажи
0
75
4 реала 1864
Семиконечные звёзды
Средняя цена
85 $
Продажи
0
17
4 реала 1864
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
270 $
Продажи
0
22
2 реала 1864
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
310 $
Продажи
0
9
2 реала 1864
Семиконечные звёзды
Средняя цена
170 $
Продажи
0
20
1 реал 1864
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
60 $
Продажи
0
32
1 реал 1864
Семиконечные звёзды
Средняя цена
130 $
Продажи
0
59
40 сентимо эскудо 1864
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
70 $
Продажи
0
85
Медные монеты
25 сентимо реал 1864
Средняя цена
55 $
Продажи
1
141
25 сентимо реал 1864 Ba
Средняя цена
85 $
Продажи
0
203
10 сентимо реал 1864
Средняя цена
50 $
Продажи
0
23
5 сентимо реал 1864
Средняя цена
65 $
Продажи
0
68
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Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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