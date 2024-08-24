Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1864 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1864
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1864 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 24 января 2019.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
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Дата 19 июня 2022
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Дата 29 апреля 2022
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
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Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 17 декабря 2015
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Дата 16 декабря 2015
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Дата 29 октября 2015
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Дата 30 октября 2014
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Дата 27 февраля 2014
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Где продать?
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