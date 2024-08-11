Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо реал 1864 года Ba (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 25 сентимо реал
- Год 1864
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (203) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1864 года со знаком Ba. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Дата 17 октября 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 1 февраля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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