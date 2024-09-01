Испания Период: 1746-1939 1746-1939
40 реалов 1864 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,5 гр
- Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 40 реалов
- Год 1864
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 40 реалов 1864 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1309 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 790 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Дата 22 октября 2020
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
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Дата 21 февраля 2018
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 25 февраля 2016
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Дата 24 февраля 2016
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
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Дата 11 декабря 2014
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Цена
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Где продать?
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