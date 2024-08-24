Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1864 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1864
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1864 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2200 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 11 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 реалов 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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