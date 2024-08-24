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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1864 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 100 реалов 1864 года Семиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1864 года Семиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1864
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1864 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2200 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 100 реалов 1864 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1008 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Испания 100 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
918 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Испания 100 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе Künker - July 16, 2019
Продавец Künker
Дата 16 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе Herrero - December 11, 2014
Продавец Herrero
Дата 11 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 100 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Испания 100 реалов 1864 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Испания 100 реалов 1864 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 реалов 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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