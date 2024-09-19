Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо реал 1864 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо реал
- Год 1864
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1864 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 140 EUR. Торги состоялись 25 января 2022.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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