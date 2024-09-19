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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо реал 1864 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 5 сентимо реал 1864 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 5 сентимо реал 1864 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 5 сентимо реал
  • Год 1864
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1864 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 140 EUR. Торги состоялись 25 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 сентимо реал 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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