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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо реал 1864 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 сентимо реал 1864 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 сентимо реал 1864 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 сентимо реал
  • Год 1864
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1864 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Jesús Vico за 130 EUR. Торги состоялись 3 марта 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (2)
  • Jesús Vico (4)
  • Pesek Auctions (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Jesús Vico - October 26, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
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Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Jesús Vico - March 3, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность UNC
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Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
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Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе HERVERA - October 26, 2011
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1864 на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 сентимо реал 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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