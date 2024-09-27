Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо реал 1864 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентимо реал
- Год 1864
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1864 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Jesús Vico за 130 EUR. Торги состоялись 3 марта 2016.
Сохранность
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- Cayón (3)
- HERVERA (2)
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- Pesek Auctions (1)
- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (4)
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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