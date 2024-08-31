Испания Период: 1746-1939 1746-1939
40 реалов 1864 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,5 гр
- Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 40 реалов
- Год 1864
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (299) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 40 реалов 1864 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 14487 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2875 USD. Торги состоялись 9 сентября 2004.
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