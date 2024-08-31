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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

40 реалов 1864 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 40 реалов 1864 года Шестиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 40 реалов 1864 года Шестиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,5 гр
  • Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 40 реалов
  • Год 1864
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (299) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 40 реалов 1864 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 14487 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2875 USD. Торги состоялись 9 сентября 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 206 EUR
Испания 40 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 205 EUR
Испания 40 реалов 1864 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
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Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
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Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
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Дата 27 октября 2023
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
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Дата 27 октября 2023
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе SINCONA - October 26, 2023
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Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
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Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
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Дата 30 сентября 2023
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе Varesi - September 20, 2023
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Дата 20 сентября 2023
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Испания 40 реалов 1864 на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 40 реалов 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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